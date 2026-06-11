Tomac: „Lista cu miniștri e definitivă”. Premierul desemnat cere partidelor flexibilitate și responsabilitate

Sursă: Realitatea PLUS, Realitatea.net

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat joi că a finalizat lista miniștrilor propuși pentru viitorul cabinet și că are candidați pentru toate ministerele, inclusiv pentru cei trei vicepremieri, după o rundă de consultări cu partidele și deputații neafiliați. De asemenea, Tomac a transmis că are termen limită ziua de duminică pentru prezentarea programului de guvernare și a listei cabinetului.

„Lista cu miniștri e definitivă. Am pentru toate ministerele și pentru cei 3 vicepremieri, inclusiv dacă partidele vor să propună persoane care nu s-au afiliat politic, și analizăm.

Acolo unde nu am reușit să conving persoane din afara aparatului public, am încercat să conving oameni foarte bine pregătiți din instituții.

Am termen să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Urmează să transmitem astăzi programul de guvernare. Voi merge din nou să discut cu partidele să le cer sprijinul.”, a declarat Eugen Tomac la un post de radio.

Tomac: „Îmi doresc ca partidele să dea dovadă de flexibilitate și responsabilitate”

Tomac a recunoscut că există rețineri din partea formațiunilor politice, însă a subliniat că țara se află „într-un impas” și că termenele din PNRR presează tot mai mult.

„Am avut întâlnire cu toate partidele pro-occidentale, cu deputații neafiliați. Înțeleg și sunt legitime pozițiile lor și solicitările lor. Am încercat să armonizez toate aceste știri. Îmi doresc ca partidele să dea dovadă de flexibilitate și responsabilitate. Țara e într-un impas. Nicușor Dan a venit cu soluția unui guvern format din persoane fără activitate politică.

Am înțeles reținerile partidelor. România are nevoie de un guvern. Sunt termene care ne presează, jaloanele rămase restante. Parlamentul mai are doar câteva săptămâni de activitate.

Sunt dispus să discut într-o manieră serioasă orice propunere pe care am făcut-o, pentru a ridica orice barieră care îi împiedică să voteze. Am zis și pentru PNL și USR.”

De asemenea, Tomac a anunțat că a purtat miercuri o întâlnire cu reprezentanții minorităților naționale, pe care a descris-o drept „foarte bună”.