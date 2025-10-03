"În editorialul de astăzi, despre raportul devastator depus de Opoziție în Parlamentul României, astăzi, un raport devastator care poate genera suspendarea din funcție a președintelui României, prin organizarea unui referendum vizând acest lucru.

De asemenea, acest raport - repet, devastator - l-am citit, poate determina într-un stat normal, într-un Parlament normal crearea unei comisii speciale de anchetă referitoare la modul în care s-au derulat evenimentele", a transmis jurnalistul, într-un mesaj postat pe Facebook.