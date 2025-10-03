Liderul AUR, George Simion, va apărea în fața telespectatorilor Realitatea Plus pentru a discuta conținutul acestui raport. Evenimentul va fi transmis în exclusivitate, într-un context în care subiectul stârnește deja reacții puternice.

Prezentare oficială în Parlament, alături de specialiști și avocați

Raportul va fi expus public chiar în Parlamentul României, la orele prânzului, în prezența lui George Simion și a unei echipe formate din avocați și specialiști din domeniu. Documentul urmează să fie analizat punctual, iar detaliile sale vor fi făcute cunoscute opiniei publice prin intermediul Realitatea Plus.

Posibile consecințe politice majore

Potrivit specialiștilor consultați, raportul are forța de a declanșa o procedură de suspendare a președintelui României. De aceea, prezentarea sa în spațiul public este considerată un moment decisiv pentru scena politică actuală.

George Simion: „Clasa politică vrea să ne scadă din sondaje, dar AUR are 40%”