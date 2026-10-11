Sorin Roșca Stănescu, atac dur la adresa Guvernului după criza de la Cernavodă: „Și-au bătut joc de cetățeni”

Publicat 11 oct. 2026, 20:33 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a lansat un atac dur la adresa autorităților, pe care le acuză că au gestionat extrem de prost situația de la Cernavodă și că nu sunt preocupate de problemele românilor. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre lipsa de reacție a populației, dar și despre pierderea încrederii în cei aflați la conducerea țării.

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