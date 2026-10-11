Sorin Roșca Stănescu, atac dur la adresa Guvernului după criza de la Cernavodă: „Și-au bătut joc de cetățeni”

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a lansat un atac dur la adresa autorităților, pe care le acuză că au gestionat extrem de prost situația de la Cernavodă și că nu sunt preocupate de problemele românilor. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre lipsa de reacție a populației, dar și despre pierderea încrederii în cei aflați la conducerea țării.
Sorin Roșca Stănescu: „Și-au bătut joc de cetățeni”
Întrebat cum apreciază modul în care autoritățile au gestionat situația de la Cernavodă￼, Sorin Roșca Stănescu a criticat dur lipsa de preocupare a celor aflați la putere față de populație, în special față de categoriile vulnerabile.
„Și-au bătut joc de cetățeni, își bat joc de cetățeni în continuare, nu au niciun fel de preocupare și de grijă față de soarta acestora și mai ales de soarta celor mai defavorizate categorii. Introduc aici și copiii și școlarii, pentru că și ei sunt defavorizați, oamenii din sănătate, deci o bătaie de joc”, a declarat Sorin Roșca Stănescu.
Jurnalistul a făcut o comparație între reacțiile populației din România și protestele care au loc în alte state europene. În opinia sa, lipsa unor manifestații de amploare în țara noastră ar putea avea legătură cu faptul că românii și-au pierdut speranța că lucrurile se mai pot schimba.
„Dar cred că ne merităm soarta. Uitați-vă ce se întâmplă în Serbia, mulțimile de oameni care se manifestă. Uitați-vă ce se întâmplă în Franța, uitați-vă ce se întâmplă în Spania, iar la noi este un fel de apatie generală. Probabil că nu i-aș acuza pe români, dar cred că și-au pierdut orice speranță”, a mai transmis Sorin Roșca Stănescu.