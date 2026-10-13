Sorin Grindeanu, critici dure la adresa Dianei Buzoianu: „Face pe polițista, caută sutiene și lenjerie”. Reproșurile aduse miniștrilor USR

Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat marți seară un val de critici la adresa miniștrilor USR, susținând că aceștia se comportă ca niște detectivi în loc să se concentreze pe administrarea domeniilor pe care le conduc. Grindeanu a criticat-o în mod special pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, despre care a afirmat că „face pe polițista” și caută „sutiene și lenjerie”. Social-democratul a reclamat și întârzierea avizului de mediu revizuit pentru o parte a autostrăzii Sibiu-Pitești și a criticat mecanismul de finanțare a achiziției Șantierului Naval Mangalia.
Invitat marți seară la un post TV, Sorin Grindeanu a afirmat că miniștrii USR ar fi mai preocupați de identificarea unor nereguli și prea puțin de elaborarea politicilor publice și administrarea ministerelor.
„La Mediu sau oriunde au mers domnii ăștia de la USR au impresia că în momentul în care se duc într-un post de ministru sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva”, a declarat președintele PSD.
Grindeanu a susținut că identificarea neregulilor nu ar trebui să fie principala preocupare a unui ministru, în condițiile în care fiecare minister are propriul corp de control.
„Foarte bine, dar să știți că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor”, a precizat liderul social-democrat.
Atac la adresa Dianei Buzoianu: „Face pe polițista în Ministerul Mediului”
Sorin Grindeanu a criticat-o în mod direct pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, făcând referire la verificările privind achizițiile de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
„Doamna asta face pe polițista în Ministerul Mediului, caută sutiene și lenjerie”, a afirmat Grindeanu. Liderul PSD a reluat ulterior acuzațiile, susținând că ministra ar trebui să se concentreze pe responsabilitățile administrative ale funcției.
„Am văzut cum se şi laudă. Mă rog, am văzut şi cum fac Poliţie, caută pe la ANM sutiene şi aşa mai... Nu spun, (…) a încălcat legea să plătească. La Mediu sau oriunde au mers domnii ăştia de la USR au impresia că în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva. Foarte bine, dar să ştiţi că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor”, a mai spus Grindeanu.
Grindeanu a criticat și modul în care miniștrii USR își prezintă activitatea publică, afirmând că aceștia ar trebui să se concentreze pe administrarea domeniilor pe care le coordonează.
Mecanismul de finanțare a achiziției Șantierului Naval Mangalia, criticat
În aceeași intervenție televizată, Sorin Grindeanu a comentat vânzarea Șantierului Naval Mangalia și a pus sub semnul întrebării mecanismul prin care sunt utilizate fondurile împrumutate prin instrumentul european SAFE.
Președintele PSD a criticat, astfel, situația în care statul contractează împrumuturi, iar o companie implicată într-un contract finanțat din acești bani ajunge să cumpere un șantier naval: „Noi luăm niște bani împrumut prin SAFE, contractăm acei bani cu dobândă, e adevărat, o dobândă preferențială. Facem contracte pe banii luați cu împrumut cu o anumită companie, acea companie cumpără din banii ăia și un șantier, ca să facă niște fregate pe care ni le vând nouă. Incredibil”.
Liderul social-democrat a criticat și faptul că reprezentanții USR s-ar fi lăudat cu rezultatul acestei operațiuni.
Blocaj la autostrada Sibiu-Pitești? Grindeanu reclamă întârzierea avizului
Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, a reclamat și întârzierea avizului de mediu revizuit pentru sectorul Boița-Cornetu al autostrăzii Sibiu-Pitești, situat pe Valea Oltului. Potrivit acestuia, documentația pentru revizuirea acordului de mediu ar fi fost depusă la 14 august, însă avizul nu ar fi fost semnat până la momentul declarației.
„Știu că din 14 august, cererea pentru revizuirea acordului de mediu e depusă și e nesemnată și se lucrează pe 45% din tronson, ceea ce nu e un lucru ok”, a mai spus Sorin Grindeanu.