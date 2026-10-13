Sorin Grindeanu, critici dure la adresa Dianei Buzoianu: „Face pe polițista, caută sutiene și lenjerie”. Reproșurile aduse miniștrilor USR

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 23:25

Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat marți seară un val de critici la adresa miniștrilor USR, susținând că aceștia se comportă ca niște detectivi în loc să se concentreze pe administrarea domeniilor pe care le conduc. Grindeanu a criticat-o în mod special pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, despre care a afirmat că „face pe polițista” și caută „sutiene și lenjerie”. Social-democratul a reclamat și întârzierea avizului de mediu revizuit pentru o parte a autostrăzii Sibiu-Pitești și a criticat mecanismul de finanțare a achiziției Șantierului Naval Mangalia.

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