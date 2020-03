Sora lui Dan Barna, audiată de Departamentul pentru Luptă Antifraudă. Culisele unei afaceri construite sub pretextul "facerii de bine"

"Dacă vorbim de DLAF, care s-a autosesizat în urma anchetei Rise (Rise Project, n.r.), o perioadă nu s-a mai întâmplat nimic. În momentul de faţă, ştiu că sunt verificări în curs şi ştiu asta pentru că săptămâna trecută sora mea, fostele angajate de la croitoria respectivă unde a lucrat sora mea au fost invitate pentru audieri. Li s-au pus întrebările, oarecum fireşti: dacă au lucrat acolo, dacă au primit toate salariile, dacă au croit, ce-au croit, dacă au cusut rochii, şorţuri. Adică au fost întrebările de verificare. Mai multe instituţii verifică activitatea mea anterioară în perioada aceasta. Inspecţia Muncii a fost, a reverificat. Deci sunt verificări în curs. Eu am toată încrederea că în perioada următoare - sper să fie cât mai scurtă - se va ajunge la un final, pentru că sper să nu se repete secvenţa din campaniile anterioare", a declarat Dan Barna, joi, la Europa FM.

"Sunt total deschis, dacă voi fi invitat, să mă duc să răspund la orice neclarităţi există", a adăugat liderul USR.

Ce au descoperit jurnaliștii Rise Project în culisele proiectelor cu fonduri UE ale lui Dan Barna, construite sub pretextul "facerii de bine"

Intrând în culisele proiectelor cu fonduri UE ale președintelui USR, Dan Barna, care și-ar fi clădit ascensiunea politică în baza excelenței antreprenoriale, jurnaliștii Rise Project au descoperit și au intevtariat, în octombrie 2019, achiziții supra-dimensionate și conflicte de interese.

Din 15 entități, firma lui Dan Barna a finanțat și coordonat patru structuri analizate de RISE: croitoria (Asociația Hermannstadt Design), clubul de tenis (Asociația Club Sportiv Social Brașov), tipografia (Transilvania Print SRL) și casa de producție (Smart Multimedia SRL).

Cu aproximativ 200.000 de euro subvenția pentru fiecare, banii s-au împărțit între Consiliul Județean (șapte în Alba), fundația Civitas (patru în Cluj) și firma lui Barna (patru în Sibiu și Brașov), scrie Rise Project.

Doar cinci mai funcționează acum. Iar Dan Barna știe de ce: "Porneai cu persoane vulnerabile și nu aveai alt sprijin. De aia au murit, că soluția acum, privind retrospectiv, este să faci economie socială cu ONG-uri stabile, cu structură funcțională, care dezvoltă și genul ăsta de activități. Alea pot să crească ușor, ușor. Așa ca business individual, cum era modelul finanțării, am găsit oameni de încredere care au făcut structurile."

Combinția de suflet: Hermannstadt Design, un atelier de croitorie

Întreprinderea socială cea mai apropiată liderului USR, un atelier de croitorie numit Hermannstadt Design, s-a înființat în Șura Mică, lângă Sibiu, orașul de baștină al lui Barna.

Sora politicianului, Gabriela Popa, a fost aleasă președintele noii asociații, iar vicepreședinte s-a băgat fostul coleg de liceu și prieten vechi cu Barna, Sorin Pădurariu. Al treilea membru e un designer vestimentar, Alexandra Aldea.

Contractul dintre atelierul de croitorie și firma lui Barna, semnat la începutul lui 2015, include subvenția de 192.000 de euro și obligația DCG (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna) de a monitoriza implementarea. Asta însemna că se angaja să coordoneze proiectul, să aprobe planul de afaceri, referatele de necesitate, achiziții, decontări, facturi.

Prin statut, asociația trebuia să ofere locuri de muncă flexibile unor mame din mediul rural, cu familii monoparentale sau mai mult de doi copii. Șapte persoane cu totul, dintre care cinci din grupul vulnerabil.

Sora lui Barna, Gabriela Popa, angajată director și agent de vânzări, și-a pus salariu net de 3276 lei, la fel ca designerul, în timp ce croitoresele au primit doar 1185 lei fiecare. Formularul Gabrielei de înscriere în grupul țintă, ca expert, e semnat chiar de fratele său.

Întâlnirile preliminare au avut loc în clădirea firmei de recrutare Ascent Sibiu, condusă atunci de colegul Sorin Pădurariu. Așa rezultă dintr-un schimb de e-mailuri interne pe teme administrative, în care vine vorba despre sediu și conflicte de interese.

Vestea bună răsună pe 30 iunie 2015, când Dan Barna își anunță echipa pe e-mail că vin banii: "Ia uitați ce belșug se întrevede :-)". Fusese sunat de Magdalena Bene de la CJ Alba că vor intra banii din cele două linii de finanțare.

Și astfel încep achizițiile. Cam tot ce are nevoie o croitorie la standarde europene: mașini profesionale de cusut și surfilat, mobilier, foarfece electrice, materiale plus consumabile specifice. Barna semnează referatele de necesitate, sora lui – contractele de achiziții, apoi Barna verifică dacă totul e ok.

Firma de consultanță era proprietarul legal al echipamentelor cumpărate atunci. Așa condiționează contractul primar în cazul în care afacerea eșuează, cum s-a întâmplat anul trecut (2018, n.r.), când asociația Hermannstadt Design s-a închis cu datorii la Fisc de aproximativ 100.000 lei, fiindcă nu a plătit contribuțiile angajaților, mai notează jurnaliștii.

Însă, la început a beneficiat inclusiv de buget pentru marketing, studii de piață, cursuri de management sau specializare. Existau toate premisele, dar banii s-au împărțit între prieteni.

Publicitatea a costat 71.874 lei (cca. 16.000 de euro), iar contractul l-a primit sibianul Lucian Bozdog prin firma Smartbox. Omul a fost coleg de școală generală cu Dan Barna și prieten de-o viață cu Sorin Pădurariu.

În plus, deși sora lui Barna era director, asociația a mai semnat un contract de management în valoare de 30.000 de lei, mai notează jurnaliștii Rise Project. S-a ocupat o firmă (European Investments Solutions) reprezentată de un anume Paul Gruian, consultant pe fonduri europene în Sibiu, asociat cu soția fostului viceprimar PNL din oraș (Eugen Mitea).

Alți 41.500 lei s-au dus pe un studiu de piață, menit tocmai să ajute afacerea să reziste. L-a făcut Romanian Quantitative Studies Association din București, unde “senior member” e alt coleg de liceu al lui Barna și Pădurariu: profesorul Horațiu Rusu, președintele senatului de la Universitatea "Lucian Blaga", din Sibiu.

Asociația acumulase datorii de 65.000 de lei încă din perioada finanțării UE. În următorul an, cel așa-zis de sustenabilitate, s-au ridicat la 195.000.

Contactată de jurnaliștii Rise Project, Alexandra Aldea, al treilea asociat al Hermannstadt Design și designerul din proiect, a refuzat să spună de ce s-a retras din asociație. "Am ieșit după doi ani de muncă dintr-un proiect de suflet, atunci când mi-a fost clar că se urmărește orice altceva decât dezvoltarea afacerii. Vă rog sa mă lăsați în pace. E un capitol închis definitiv", spunea, la acea vreme, aceasta.

Comisia europeană interzice strict incompatibilități precum legăturile de afaceri sau rudenie între finanțator și beneficiar, dar Dan Barna afirmă că este în regulă. S-ar fi consultat cu Cristian Ababei, directorul de atunci al autorității de management din Ministerul Fondurilor Europene, cel care gestiona POSDRU (identifică nereguli, verifică proiecte și cereri de rambursare, recuperează bani).