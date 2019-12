Scandal pe buget. USR nu susține creșterea peste 3% a deficitului, în timp ce ALDE cere deficit de 4%

2019-12-12 11:25:26 Constantin Gadea

TREBUIE RECUPERATE PREJUDICIILE ADUSE TARII DE MEGAESCROCI. DRAGNEA SA FIE JUDECAT pentru faptele infractionale din dosarele penale: Tel Drum, Hotelul Turris, GAS Salcia, Insula Belina, Afacerea Brazilia, Jaful de la Ministerul Dezvoltarii, Podul nereparat, Concesiunile de terenuri agricole si de paduri din Teleorman, Blocul cu patru etaje din Bucuresti si cate or mai fi altele. Dar fara taraganarea care dureaza de ani multi. SECURISTUL DAN VOICULESCU sa fie rejudecat in dosarul ICA, in care a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare si la despagubirea statului roman cu 60 de milioane de euro pentru prejudiciile aduse tarii cand a furat Institutul de Cercetari Alimentare. Megaescrocul a fost eliberat din inchisoare in mod fraudulos, fara sa achite datoria de 60 de milioane de euro statului. Si mai trebuie judecat si in dosarul Crescent, pentru delapidarea a trei sute de milioane de dolari, obtinuti din vanzarea activelor filialelor Securitatii si din sumele sosite de la exporturi in 1990, cum a stabilit Comisia canadiana. Mai fratilor, acest monstru antiroman nu a furat trei curci, ci a jefuit tara cu 60 de milioane de euro si cu inca 300 de milioane de dolari. Si daca legea nu permite sa-l spanzuram, macar sa fie constrans sa achite sumele astronomice furate. VICTOR PONTA sa restituie tarii cele 300 de milioane de dolari ai Romaniei, pe care i-a facut cadou Cazahstanului, cu ocazia vizitei pe care a intreprinso acolo in calitate de premier. PATRICIU a condus delegatia romana care a incasat 700 de milioane de dolari din creantele datorate de Libia. Este uluitor ca guvernul Nastase l-a trimis tocmai pe Patriciu ca sef de delegatie si ca toti acei bani incasati din Libia au fost facuti cadou lui Patriciu. Si cu banii respectivi (ai statului), Patriciu a cumparat Petromidia si a devenit cel mai bogat roman. Se zice ca Patriciu nu mai traieste, dar Nastase nu are nici o raspundere si averea tarii furata de nemernici nu poate fi recuperata ? HREBENCIUC si ILIE SARBU au influentat judecatorii sa retrocedeze unui escroc, in mod fraudulos, o suprafata de 40 de mii de hectare de padure. Pentru treaba asta ultramurdara, Hrebenciuc a primit in dar 12 mii (douasprezece mii) de hectare si Ilie Sarbu nu stiu ce si cat a primit. Este normal oare ca cei doi oameni politici sa fie liberi si sa ne rada in nas ? ADRIAN NASTASE a fost judecat pentru termopane. Dar s-a stabilit oare cate sute de milioane de dolari si-a varat in conturi in perioada 2000- 2004, in care a fost premier si a dat industria si resursele Romaniei strainilor pe spaga ? Este acuzat Iohannis ca poseda nu stiu cate case, cumparate probabil de la sibienii plecati in Germania. Dar a verificat cineva daca exista vreun judet in Romania in care Nastase sa nu aiba o vila, un restaurant, sau alte bunuri immobile ? Cineva, fugit in srainatate, a declarat pentru presa ca Adrian Nastase detine in conturi in jur de 900 de milioane de dolari. A controlat cineva averile marilor jefuitori ai Romaniei si care au devenit miliardari in ultimii 30 de ani ??? Pe sobolanul TARICEANU, subseful pucistilor din BDT= Banda lui Dragnea si Tariceanu, cand il judecam pentru megaescrocheria STERLING, pentru tradare prin spionul maghiar Erno si pentru activitatea antistatala desfasurata ca locotenent al lui Dragnea, in banda politica BDT ?