Nicușor Dan, alături de Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi se mândrește că s-a întâlnit cu cei doi președinți. La scurt timp, aceasta a postat fotografia pe rețelele sociale. Ispita a scris: "Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială." - a transmis tânăra.

Bruneta, în vârstă de 31 de ani, s-a făcut remarcată după ce a avut un moment în care a dansat la bară în cadrul cel mai vizionat reality show al momentului. Totul a fost organizat cu ocazia zilei de naștere a unuia dintre concurenți.

Tânăra s-a născut în Republica Moldova și este instructor de dans la bară de mai mulți ani de zile.