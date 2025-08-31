Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au fost prezenți duminică în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde au participat la evenimentul „Marea Dictare Națională”.

„Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi”, a declarat Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova.

Nicușor Dan si Maia Sandu, la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Chișinău

Cu această ocazie, Nicușor Dan a subliniat importanța limbii române ca element definitoriu al identității și culturii comune:

„România și Moldova sunt țării care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe alții astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți”, a adăugat Nicușor Dan.

Evenimentul „Marea Dictare Națională” reunește anual mii de participanți pasionați de limba română și promovează cultura și identitatea comună a românilor de pe ambele maluri ale Prutului.