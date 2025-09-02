"Și dacă demisionează, ce mă? Se sfârșește lumea? Dispare România de pe hartă? Ce se întâmplă, mă, dacă demisionează Bolojan?



Dacă ăsta este lumina-luminilor în materie de prim-ministru, dacă nu există unul mai bun, dacă doar măsurile propuse de el sunt cele care ne scot din *** în care ne aflăm, merităm să vină FMI-ul, să intrăm în colaps financiar.

Cum, dracu?Adică România n-are în tot ce înseamnă partidele ei, oamenii din societatea civilă, profesorii, unul mai bun ca Bolojan, mă?



Cum să fii salvatorul României când nu ai România în spate? Adică România nu te susține. Ia treceți, mă, la alegerile anticipate, ia mergeți, mă, la vot! Câștigați alegerile măcar cu un 40%, cu un 35%, măcar, un partid, și apoi partidul ăla să vină să spună: "Da, mă, noi dăm premierul"", a spus Turcescu.