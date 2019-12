Președintele Klaus Iohannis, în Parlament

2019-12-13 17:05:56 Constantin Gadea

Avem o mie de tineri omorati si faptasul se lafaie in functia de sef de stat pensionar, ingrijit mai ceva ca sfintele moaste Parascheva, pazit, hranit si tratat medical, care duce o viata in lux si siguranta, de parca ar fi salvat vietile copiilor nostri pe care i-a lasat fara viata. As vrea sa existe Iad.