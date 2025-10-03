Bombă în justiție, cu privire la dosarele în care este implicat fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Se fac noi presiuni în acest caz, având în vedere faptul că inclusiv Procurorul General al României, Alex Florența, a declarat că se pregătește un nou dosar penal care se află în aceste momente pe masa procurorilor. Nu ar fi exclus să vedem din nou audieri la Parchetul General în care să fie implicat inclusiv Călin Georgescu.

Potrivit Procurorului General, este un dosar care privește finanțarea campaniei.

Astfel de cercetări s-au mai făcut și în trecut.

Cu privire la celelalte dosare care se află în derulare pe masa procurorilor de la Parchetul General, dar și asupra dosarelor care au fost trimise în judecată, Procurorul General al României mai menționează că s-au folosit anumite informații care au venit din zona serviciilor secrete, pentru a raspunde la mai multe întrebări cu privire la mai multe spețe.