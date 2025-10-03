Noi presiuni asupra lui Călin Georgescu: Procurorul General anunță că. în curând, un nou dosar penal va fi finalizat

Noi presiuni asupra lui Călin Georgescu: Procurorul General anunță că. în curând, un nou dosar penal va fi finalizat
Noi presiuni asupra lui Călin Georgescu: Procurorul General anunță că. în curând, un nou dosar penal va fi finalizat

Sunt presiuni de la cel mai înalt nivel asupra lui Călin Georgescu! Se pregateste un nou dosar penal la Parchet. De asemenea, este a patra oară când ziua de semnare a controlului judiciar este schimbată, fără nicio explicație.

Bombă în justiție, cu privire la dosarele în care este implicat fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Se fac noi presiuni în acest caz, având în vedere faptul că inclusiv Procurorul General al României, Alex Florența, a declarat că se pregătește un nou dosar penal care se află în aceste momente pe masa procurorilor. Nu ar fi exclus să vedem din nou audieri la Parchetul General în care să fie implicat inclusiv Călin Georgescu.

Potrivit Procurorului General, este un dosar care privește finanțarea campaniei. 

Astfel de cercetări s-au mai făcut și în trecut.

Cu privire la celelalte dosare care se află în derulare pe masa procurorilor de la Parchetul General, dar și asupra dosarelor care au fost trimise în judecată, Procurorul General al României mai menționează că s-au folosit anumite informații care au venit din zona serviciilor secrete, pentru a raspunde la mai multe întrebări cu privire la mai multe spețe. 