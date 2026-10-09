Nicușor Dan, ședință de urgență cu miniștrii la Palatul Victoria. Miza uriașă: banii europeni pentru agricultură și apărare

Președintele Nicușor Dan se întâlnește vineri, 9 octombrie, de la ora 13:00, cu mai mulți miniștri, la Palatul Victoria, pentru o ședință de lucru dedicată viitorului buget al Uniunii Europene. Discuțiile au loc înaintea reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare, de la Bruxelles, într-un moment în care împărțirea fondurilor europene între agricultură, apărare și alte domenii importante stârnește îngrijorări, conform Realitatea PLUS.
Ce miniștri participă la discuțiile cu Nicușor Dan
La întâlnirea convocată de șeful statului sunt așteptați ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Principala temă a discuțiilor este viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, care stabilește modul în care vor fi împărțiți banii europeni pe termen lung. Întâlnirea are loc în perspectiva reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, unde liderii europeni vor discuta inclusiv despre prioritățile financiare ale Uniunii.
Banii pentru agricultură, în centrul discuțiilor. Apărarea ar putea primi mai multe fonduri
Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, cu un accent mai mare pe apărare, securitate și competitivitate economică. Una dintre preocupările importante privește fondurile destinate agriculturii, în condițiile în care noua structură bugetară propusă de Comisia Europeană a provocat dezbateri privind finanțarea acestui sector. În același timp, Uniunea Europeană urmărește să aloce mai multe resurse pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei.