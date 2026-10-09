Nicușor Dan, ședință de urgență cu miniștrii la Palatul Victoria. Miza uriașă: banii europeni pentru agricultură și apărare

Publicat 9 oct. 2026, 12:18 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan se întâlnește vineri, 9 octombrie, de la ora 13:00, cu mai mulți miniștri, la Palatul Victoria, pentru o ședință de lucru dedicată viitorului buget al Uniunii Europene. Discuțiile au loc înaintea reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare, de la Bruxelles, într-un moment în care împărțirea fondurilor europene între agricultură, apărare și alte domenii importante stârnește îngrijorări, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul