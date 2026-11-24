Președintele Nicușor Dan a evitat, marți, să ofere explicații suplimentare privind comunicatul Administrației Prezidențiale referitor la raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Întrebat pe acest subiect la conferința de presă comună susținută alături de premierul Armeniei, șeful statului a declarat că va reveni cu explicații detaliate cu o altă ocazie.
Nicușor Dan a avut prima reacție după raportul prezentat de AUR privind anularea scrutinului. Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei la Cotroceni a premierului armean, iar șeful statului nu a intrat în detalii din respect pentru invitat.
Reacție de la Cotroceni pe raportul AUR privind anularea alegerilor: Nu aduce noi argumente, răspunsurile au fost oferite
Dialogul dintre reporter și Nicușor Dan
Reporter: Astăzi se împlinesc 2 ani de la primul tur al alegerilor care apoi au fost anulate în 2024 și mai ales raportul AUR prezentat aseară a născut noi dezbateri în societate, am văzut că și Administrația Prezidențială a dat un comunicat. Oamenii ar dori să știe dacă dvs. susțineți cum e prezentat în acest comunicat de presă că a fost decizia bună corecăt pentru CCR să o ia.
Nicușor Dan: Din respect pentru vizitatorii noștri, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicat de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele 5 cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou ți putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie.
Reporter: Dar există indicii că procesul a fost denaturat. Aceste indicii despre care vorbiți au fost verificate ulterior? Care sunt concluziile acestor verificări?
Nicușor Dan: Nu este politicos față de invitații noștri. Vă voi răspunde în detaliu la toate aceste întrebări.
Reporter: Înțelegem, însă ați promis un raport și, dacă se poate, v-am ruga să ne spuneți pe scurt, în două propoziții. Este o chestiune de interes public, mai ales că astăzi are loc această dezbatere. Vă rog.
Nicușor Dan: Mulțumesc. Da.
Reacția șefului statului vine după ce, tot în cursul zilei de marți, 24 noiembrie 2026, Administrația Prezidențială a transmis un punct de vedere oficial la raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Astfel, sinteza realizată de cei de la AUR „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică”, iar "marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor formulate de AUR își găsesc răspunsul chiar în deciziile și comunicările Curții Constituționale" pe acest subiect.