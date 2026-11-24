Publicat 24 nov. 2026, 14:04 Actualizat 24 nov. 2026, 14:05

Președintele Nicușor Dan a evitat, marți, să ofere explicații suplimentare privind comunicatul Administrației Prezidențiale referitor la raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Întrebat pe acest subiect la conferința de presă comună susținută alături de premierul Armeniei, șeful statului a declarat că va reveni cu explicații detaliate cu o altă ocazie.

Distribuie articolul