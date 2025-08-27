Ministrul Apărării a afirmat că, în ultimele două săptămâni, a avut ”întâlniri și discuții diverse” pe tema echipei de fotbal Steaua, a Armatei, care joacă în Liga a II-a. În acest context, întrebat care este planul Ministerului pentru echipa Steaua, ministrul a respins ideea de a investi bani publici într-o echipă de fotbal, chiar dacă aceasta ar ajunge în topul Ligii I.

”Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim și anume: dacă vrei să faci performanță în fotbal, nu poți să faci performanță pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulți bani publici într-o echipă care să se bată, să zic, la titlu sau în cupele europene”, a afirmat ministrul Apărării, marți seară, la un post TV.

El a susținut că este nevoie de o asociere între brandul Steaua, care ”trebuie să rămână al Armatei”, și un investitor, ”cu un contract solid, cu posibilitatea de a investi, pentru că fotbalul e un business”.

Moșteanu a afirmat că investitorul privat este cel care ar trebui să aibă managementul clubului.

”Vom face asta, acum ne uităm la căile juridice și la pașii juridici”, a adăugat ministrul.