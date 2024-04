"Ceea ce s-a creat, ceea ce a facut acum 10-20 de ani domnul Coldea cu domnul Dumbrava, sistemul pe care l-au pregatit, arata ca doamna presedinta face parte din acest mecanism. Noi am recuzat-o. S-a judecat, nu am castigat, astazi, acum, am venit si vrem sa cerem in felul urmator: vrem sa cerem catre doamna presedinta sa faca o adresa catre instanta, catre SRI, sa ne spuna daca dansa a participt la cursurile domnului Dumbrava, daca a fost platita de SRI.

Dansa, cand ne-a redeschis dosarul cu DNA-ul tot cred ca la comanda lui Dumbrava... in conditiile in care dupa 15 ani deschizi dosar si acum luam clasare, clasare inseamna achitare.

Atata timp cat inca mai lucreaza Coldea cu Dumbrava, nu am incredere in toata justitia din Romania.

Cred ca se pune presiune datorita banilor pe care i-a incasat si datorita relatiilor pe care le are cu Dumbrava", a spus Marian Vanghelie.