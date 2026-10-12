Luca Niculescu nu își depune mandatul și vrea să meargă la votul din Parlament. Hotărârea luată de Nicușor Dan despre alegerile anticipate

Publicat 12 oct. 2026, 17:15 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Luca Niculescu nu intenționează să își depună mandatul și vrea să meargă la vot, potrivit unor surse Realitatea PLUS. În zilele următoare, acesta nu se va mai întâlni cu partidele, însă va continua discuțiile telefonice cu liderii politici.

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