Luca Niculescu nu își depune mandatul și vrea să meargă la votul din Parlament. Hotărârea luată de Nicușor Dan despre alegerile anticipate

Premierul desemnat Luca Niculescu nu intenționează să își depună mandatul și vrea să meargă la vot, potrivit unor surse Realitatea PLUS. În zilele următoare, acesta nu se va mai întâlni cu partidele, însă va continua discuțiile telefonice cu liderii politici.
Niculescu va continua discuțiile cu liderii partidelor la telefon
Potrivit surselor Realitatea PLUS, Niculescu nu mai are în vedere întâlniri cu partidele în zilele următoare. Dialogul cu liderii politici va continua însă prin convorbiri telefonice.
În privința mandatului, intenția sa este să nu îl depună și să meargă la vot.
Varianta alegerilor anticipate, mai plauzibilă în acest moment
Aceleași surse susțin că președintele nu i-a spus lui Niculescu că va dizolva Parlamentul dacă acesta nu trece de vot. Totuși, șeful statului i-ar fi dat de înțeles că varianta alegerilor anticipate este mai plauzibilă acum.
Partidele care susțin Guvernul Niculescu
Luca Niculescu are susținerea necondiționată a celor de la Pace și a minorităților naționale. Are așadar din start câteva voturi de plecare, șapte voturi din partea celor de la Pace și 17 voturi din partea minorităților naționale.
Condițiile impuse de PSD, PNL și USR
În ceea ce privește restul voturilor din parlament, cei de la AUR și cei de la USR au anunțat că nu vor vota guvernul, iar cei de la PSD, cei de la PNL și cei de la USR impun condiții clare.
Social-democrații, spre exemplu, cer clar ca și măsurile PSD să facă parte din programul de guvernare al lui Luca Niculescu și, în plus, ca guvernul să aibă o susținere clară în parlament.
Liberalii cer să se mențină linia de reducere a deficitului bugetar, iar cei din USR cer, de asemenea, garanții că guvernul va avea o susținere clară și că va menține linia de scădere a deficitului.