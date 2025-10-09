Motiv pentru care, susține Cristoiu, Nicușor Dan s-a dus cu rechizitorul lui Călin Georgescu la Copenhaga.

Ion Cristoiu: „Nicușor hrănește ideea Ursulei cu războiul hibrid!”

„Mai nou, Uniunea Europeană, sub conducerea feldmareșalei, se ocupă cu armata, cu înarmarea, cu tunurile, rachetele.

Și acest discurs consfințește un strigăt de luptă, să luptăm împotriva Rusiei care a declanșat împotriva noastră un război hibrid.

A lansat termenul de război hibrid, confirmând că nenorocitul ăla de document, acele foi de hârtii fără nume, ca să mă exprim, pe care le-a prezentat Nicușor Dan la Copenhaga ca fiind raportul prin care se dovedește că România a fost și este ținta unui război hibrid…

Eu sunt de acord, că de aceea merge el așa dezlânat, ca un robot căruia îi lipsește una din baterii, pentru că rușii au pornit un război hibrid împotriva noastră.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.