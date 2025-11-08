Ion Cristoiu pune punctul pe "i" în scandalul momentului: "Premierul a făcut abuz în serviciu"

Bolojan a comis un abuz în serviciu, este declarația făcută de jurnalistul Ion Cristoiu. Acesta spune că premierul ar fi trebui să fie chemat la audieri și ar trebui să prezinte dovezi clare că n-a intervenit pentru omul de afaceri. Mai mult, maestrul Ion Cristoiu a făcut și alte dezvăluiri despre implicațiile premierului în dosarul dării de mită în care este vizat controversatul Fănel Bogos. Afaceristul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi dat 1,5 milioane de euro lui Mihai Barbu ca să ajungă la premier în audiență pentru a-i rezolva problemele pe care le avea cu DSVSA Vaslui. 

"În cadrul acestor mișmașuri penale, văzute din cer, mirosind și pe planeta Marte. Această autoritate națională sanitar veterinară este în directa coordonare a premierului, deci trebuia să meargă la premier, la șeful celor de la Vaslui.

DNA a stabilit oficial că Mihai Barbu a primit niște bani de la acest om de afaceri pentru a-i facilita intrarea la premier.

În această afacere penală, premierul a avut un rol central. Prezența la întâlnire a fost una din chei. În aceste condiții normal era ca să fie agățat și premierul. Putea măcar chemat, el aducea dovezi că n-a intervenit. Dar nu a fost chemat, deci totuși rămâne cu abuz în serviciu", spune jurnalistul.