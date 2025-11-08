"În cadrul acestor mișmașuri penale, văzute din cer, mirosind și pe planeta Marte. Această autoritate națională sanitar veterinară este în directa coordonare a premierului, deci trebuia să meargă la premier, la șeful celor de la Vaslui.

DNA a stabilit oficial că Mihai Barbu a primit niște bani de la acest om de afaceri pentru a-i facilita intrarea la premier.

În această afacere penală, premierul a avut un rol central. Prezența la întâlnire a fost una din chei. În aceste condiții normal era ca să fie agățat și premierul. Putea măcar chemat, el aducea dovezi că n-a intervenit. Dar nu a fost chemat, deci totuși rămâne cu abuz în serviciu", spune jurnalistul.