Procurorii îl acuză că a încercat să obțină, prin rețele de influență inclusiv la nivel guvernamental, schimbarea conducerii DSVSA Vaslui pentru a-și proteja interesele economice, după ce autoritățile au refuzat să aprobe despăgubiri pentru un focar de salmoneloză în una dintre fermele pe care le controlează.

O relație importantă menționată în anchetă este cea cu președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu. Bogos ar fi colaborat cu Barbu pentru a facilita întâlniri și a interveni pe lângă factori decizionali, inclusiv la nivelul Guvernului, pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și obținerea unor avantaje ilegale.

Mihai Barbu, care este și liderul Autorității pentru Reformă Feroviară, a fost prezent la întâlnirea pe care Bogos a avut-o cu premierul Ilie Bolojan în septembrie 2024, o discuție care, conform Guvernului, nu a avut urmări practice, dar care face parte din lanțul relațiilor și influențelor investigate de procurori.

Tribunalul Vaslui a decis arestarea după ce Bogos a fost implicat într-un dosar în care este acuzat că a apelat la rețele de influență, inclusiv persoane din fostele servicii secrete și factori decizionali din administrația centrală, pentru a schimba conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Concret, Fănel Bogos conduce mai multe ferme avicole în județele Vaslui, Iași și Galați, unde s-au constatat nereguli și un focar de salmonella. DSVSA Vaslui a refuzat aprobarea dosarului de despăgubire în valoare de aproximativ 13 milioane lei pentru pierderile cauzate de contaminarea păsărilor, iar Bogos a încercat să influențeze schimbarea conducerii DSVSA pentru a-și proteja interesele financiare. În acest scop, ar fi promis și remis sume importante de bani unor persoane care urmau să acționeze pentru favorizarea societății sale.

În interceptări și declarații, se arată că afaceristul a plătit intermediari peste 1,5 milioane de euro pentru a obține audiențe și influență la nivel înalt, inclusiv o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan. Guvernul a confirmat întâlnirea, dar a precizat că discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări practice.