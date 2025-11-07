Premierul Ilie Bolojan încearcă din răsputeri să minimalizeze întâlnirea avută în biroul său cu Mihai Barbu și controversatul afacerist Fănel Bogos. Bolojan susține că au vorbit 15 minute, deși stenogramele procurorilor arată că cei doi ar fi stat în biroul premierului patru ore. Ba chiar, premierul spune că au discutat doar chestiuni politice, dar recunoaște că Bogos și-a prezentat totuși compania și problemele pe care le are cu DSVSA Vaslui.



Ilie Bolojan: Dânsul şi-a prezentat compania, ce face şi problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta, da? A fost o întâlnire probabil de în jur de 15 minute şi ne-am dat mâna şi a plecat mai departe.



Jurnalist: V-a spus ce?

Bolojan: Nu mai tin minte exact, dar îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile din zona respectivă.



"Dl Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui, pe care eu l-am cunoscut venind aici, la Vaslui. Am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică de viitor", a declarat Mihai Barbu, președinte PNL Vaslui.



Reporter: Cât a durat întâlnirea dvs?

Mihai Barbu: 15 minute maxim.

Jurnalist: Se mai discuta de o mită de 1,5 milioane de euro pentru intermediarul acestei întâlniri?

Barbu: În niciun caz. Cu mine nu a fost vreo discuție vreodată. Premierul mă cunoaște foarte bine și știe că aceste lucruri nu le fac niciodată.



Totodată, Bolojan îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt, Barbu este traseist de 30 de ani. În ultimii ani, trezorierul PNL a plecat din PSD, a tranzitat UNPR și PPDD pentru ca, ulterior, să se instaleze în această funcție.