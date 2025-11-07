Cel mai nou dosar instrumentat chiar de către procurorii Direcții Naționale Anticorupții aruncă în aer guvernul condus de către premierul Ilie Bolojan și scoate la suprafață, totodată, relațiile controversate pe care le-a avut acesta cu persoanele implicate în cadrul acestui dosar. În acest sens, judecătorii au decis ca să dispună măsură arestului preventiv pentru 30 de zile pentru omul de afaceri Fănel Bogos.

Totodată, este cel care ar fi avut această întâlnire destul de controversată cu premierul chiar în cadrul Guvernului, în biroul premierului. Această întâlnire ar fi fost intermediată chiar de către președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care a fost plasat sub măsura preventivă de control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Tot această rețea de influență, de asemenea, plănuia mai multe schimbări din funcție.

În același timp, această discuție din cadrul Guvernului cu omul de afaceri, dar și cu mai multe persoane implicate din cadrul Partidului Național Liberal fi avut loc pe parcursul a patru ore, însă premierul le-a spus într-o intervenție publică că această discuție a avut loc doar câteva minute.

În schimb, această rețea de influență, inclusiv din cadrul senogramelor, reiese că se lăudau că l-au pus președinte pe Nicu Șordan și că controlează economic mai multe afaceri extrem de importante din România.