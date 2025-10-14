Jurnalistul susține că actualul președinte încearcă să elimine materialele în care este criticat de oameni, totul la comanda sistemului.

Ion Cristoiu: „Nicușor vrea să scape de TikTok-urile în care e criticat!”

„Nicușor Dan ne-a anunțat că strategia de securitate a României va avea ca punct principal lupta împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva noastră și a definit războiul hibrid ca manifestându-se prin dezinformare pe rețelele sociale.

Nicușor Dan, care este un fixist după cum i se comandă, un roboțel, acum a fost updatat de băieți, de sistem, cu lupta împotriva dezinformării.

Nu-mi pot explica această mânie a lui Nicușor Dan, această năpustire asupra rețelelor sociale decât prin faptul că rețelele sociale sunt un spațiu al libertății, la ora actuală, în care zburdă filmulețe, ironii la adresa lui. Toată nevolnicia lui este subiect de batjocură pe rețelele sociale.”, a transmis jurnalistul.