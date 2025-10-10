”Useriștii, peneliștii, nicușoriștii, îi trec pe toți în revistă, au exagerat această întâlnire și au spus că e un fel de sâc făcut suveraniștilor. Iată că România condusă de Nicușor Dan e în grațiile Americii.

Faptul că la nivel de ministru de Externe această întâlnire a avut loc cu o mare întârziere, față de alți reprezentanți ai unor țări din est, cum ar fi Polonia, unde au avut loc întâlniri sau Ungaria de exemplu, care Viktor Orban este proclamat prieten al administrației Trump.

Având în vedere acest lucru este un eșec. E un eșec și pentru că ea a avut loc, după multe mieunături, schelălăituri, scrijelit la ușa Departamentului de Stat”, a declarat Ion Cristoiu.