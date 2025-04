"In tot acest taraboi a aparut o informatie ca USR ii da banii lui Nicusor Dan. Problema este ca, din punct de vedere legal, nu pot fi dati banii. Da, da Nicusor Dan are in campanie justificarea <<Am banii de la USR>> - asta a fost scopul.

De regula, sponsorii din 90 pana acuma se gandesc daca tu castigi sau nu castigi si daca au o mica indoiala nu iti dau bani.

La Nicusor Dan, cei care l-au sponsorizat vor castiga daca el pierde deoarece ramane primar general.

De acum incolo, la acuzatii, va spune <<E vorba de campanie. Sunt banii de la USR>>. El are nevoie acuma ca era deja la inghesuiala, incepusera si Crin Antonescu, si aia sa zica: <<Ma, de de unde ai banii?", a declarat jurnalistul la Realitatea PLUS.