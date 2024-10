Imagini inedite vin din SUA. Prima doamnă a Americii, Jill Biden a avut o apariție surprinzătoare în timpul unei petreceri de Halloween unde a ales să se costumeze într-un uriaș costum de urs panda.

Imaginile au făcut înconjurul internetului.

🎃👻 Gather 'round, ghouls and goblins! Presenting @POTUS @JoeBiden and @FLOTUS @DrBiden, who is spooktacularly disguised as a playful panda! 🐼 pic.twitter.com/PaYEeWGB1Q