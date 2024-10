Declarația președintelui Statelor Unite a venit după un miting ținut de Donald Trump, acolo unde un comediant care a urcat pe scenă a comparat statul Puerto Rico cu „o insulă de gunoaie”. Nu este singurul moment controversat al lui Joe Biden. Președintele a fost filmat în timp ce mușcă mai mulți bebeluși în timpul unui eveniment de Halloween.

Joe Biden l-a atacat pe Trump după ce un comediant a făcut remarci rasiste la un miting al republicanului în Puerto Rico.

„Donald Trump nu are caracter. Nu dă doi bani pe comunitatea latină. El spune că imigranții sunt otravă în sângele țării noastre. Scutește-mă! Un vorbitor, în timpul mitingului său, a spus despre Puerto Rico că este „o insulă plutitoare de gunoaie”. Singurul gunoi pe care îl văd plutind acolo e reprezentat doar de susținătorii lui.”, a declarat Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a făcut imediat clarificări și a încercat să-i spele imaginea lui Biden.

