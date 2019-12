Guvernul nu-și mai asumă răspunderea pentru o modificare în Justiție. S-a rezolvat în Parlament

Totodata, Executivul va renunta si la asumarea raspunderii asupra prevederilor legate de vechimea pentru accederea in Institutul National al Magistraturii, au declarat surse politice pentru Mediafax.



Masura va fi anuntata in sedinta de azi a Guvernului. Executivul s-a reunit in aceasta dimineata pentru a discuta despre amendamentele depuse in Parlament pe cele trei proiecte pe care Guvernul isi asuma raspunderea.



"Sedinta are pe ordinea de zi discutarea amendamentelor primite pe angajarea raspunderii, primite de la Parlament. Sa luati legatura cu Parlamentul si sa verificati daca ne-au fost transmise toate amendamentele formulate de parlamentari, pentru ca e obligatoriu sa luam in discutie toate amendamentele formulate de parlamentari. E foarte important ca in timpul procedurii sa luam in dezbatere toate amendamentele.



Unele putem sa le aprobam, altele putem sa le respingem, dar trebuie sa le avem pe toate fiindca asa este, potrivit Constitutiei", a declarat premierul Ludovic Orban la inceputul sedintei de guvern.



Decizia de a renunta la asumarea raspunderii pe cele doua prevederi din Legile Justitiei vine in contextul in care Senatul a hotarat, in sedinta de plen de miercuri, in unanimitate, prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor pana la 1 ianuarie 2022, mentinandu-se pentru urmatorii doi ani vechimea minima de 25 de ani.