Fost judecător CCR: Președintele Nicușor Dan nu poate refuza un guvern PSD-AUR
Tudorel Toader, fost judecător CCR
„Președintele Nicușor Dan nu poate refuza un guvern PSD-AUR”, spune fostul judecător CCR, Tudorel Toader. Acesta a explicat, în exclusitate la REALITATEA PLUS, ce poate face șeful statului dacă cele două partide care au anunțat o moțiune comună pentru demiterea lui Bolojan, vor forma și o coaliție pentru a ajunge la guvernare.
"Nu cred că președintele poate bloca formarea unui nou guvern, chiar dacă este format din PSD și AUR, chiar dacă președintele s-a exprimat împotriva partidului acesta numit AUR, deoarece avem Constituția, avem o bogată jurisprudență a Curții Constituționale care spune că președintele nu poate să refuze învestirea guvernului care este votat de majoritatea parlamentară. Adică aici n-are niciun drept de apreciere, este obligat să semneze decretele și să primească votul de jurământ de credință și să învestească guvernul", a declarat Tudorel Toader, fost judecător CCR.
Citește și:
- 11:38 - Val de susținere sau iluzie digitală? Rețea de boți promovează masiv mesajul «Susțin Bolojan!»
- 11:32 - Pachetul de măsuri fiscale cerut de AUR înainte de moțiunea de cenzură: „Nu vrea nimeni să se întoarcă la politicienii care vând gogoși sub formă de blugi”
- 09:34 - Fifor îl acuză pe premierul Bolojan că menține criza politică: „A devenit un factor de risc pentru România”
- 08:50 - Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „România, în plină criză economică, dar Guvernul Bolojan invocă stabilitatea pentru a rămâne la putere”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News