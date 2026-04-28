Fost judecător CCR: Președintele Nicușor Dan nu poate refuza un guvern PSD-AUR

„Președintele Nicușor Dan nu poate refuza un guvern PSD-AUR”, spune fostul judecător CCR, Tudorel Toader. Acesta a explicat, în exclusitate la REALITATEA PLUS, ce poate face șeful statului dacă cele două partide care au anunțat o moțiune comună pentru demiterea lui Bolojan, vor forma și o coaliție pentru a ajunge la guvernare.

"Nu cred că președintele poate bloca formarea unui nou guvern, chiar dacă este format din PSD și AUR, chiar dacă președintele s-a exprimat împotriva partidului acesta numit AUR, deoarece avem Constituția, avem o bogată jurisprudență a Curții Constituționale care spune că președintele nu poate să refuze învestirea guvernului care este votat de majoritatea parlamentară. Adică aici n-are niciun drept de apreciere, este obligat să semneze decretele și să primească votul de jurământ de credință și să învestească guvernul", a declarat Tudorel Toader, fost judecător CCR.