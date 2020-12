Familia Iohannis scapă de dosarul caselor din Sibiu

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, miercuri, o plangere depusa in legatura cu clasarea dosarului caselor presedintelui Klaus Iohannis si a sotiei acestuia, Carmen Iohannis.

"Respinge, ca inadmisibila, plangerea formulata de petenta SC Jurindex Media SRL impotriva ordonantei de clasare nr. 260/P/2018 din data de 06 februarie 2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica confirmata prin ordonanta nr. 448/C/2020 din data de 16 septembrie 2020 a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Obliga petenta la plata sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat", se precizeaza in minuta instantei supreme.

Jurnidex Media SRL este editorul site-ului luju.ro si a solicitat anterior cercetarea penala a presedintelui in legatura cu modul in care a dobandit una dintre locuintele din Sibiu. Dosarul a fost clasat in luna februarie, de Parchetul General, pentru ca faptele au fost deja investigate.

Acuzatiile erau legate de modul in care familia prezidentiala a intrat in posesia unui imobil din Sibiu, inchiriat unei banci, precum si pentru eventuala recuperare a sumelor incasate de cei doi din chirii.

Aceste fapte au mai fost investigate, in mai multe dosare, in ultimii 15 ani, insa toate cauzele penale au fost inchise. Carmen si Klaus Iohannis au pierdut imobilul in 2015, in urma unui proces civil. Judecatorii au hotarat atunci ca imobilul este al statului, deoarece proprietarul initial nu mai are mostenitori legali.

Actele pe baza carora familia Iohannis a cumparat casa in anii 90 au fost anulate, dupa ce s-a constatat ca au fost intocmite in baza unui certificat de mostenitor falsificat.