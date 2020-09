Dosarul "Colectiv": Cristian Popescu Piedone, LOVITURĂ imediat după alegeri

Curtea de Apel Bucuresti reia, astazi, de la ora 14.00, dezbaterile in cazul apelurilor din dosarul Colectiv, caz in care fostul primar al Sectorului 4 si primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului, patronii firmei de artificii si artificierii au primit condamnari cu executare a pedepsei in penitenciar.

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat in 16 decembrie 2019, la opt ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv, decizia nefiind definitiva.

Apelul in acest caz a inceput pe 18 septembrie, inaintea alegerilor locale. Instanta a stabilit urmatoarele termene de judecata in acest proces pe 30 septembrie - ora 14,00, 28 octombrie, 13 noiembrie si 25 noiembrie.