Boureanu, PNL, sechestru pe bunuri intr-un dosar de coruptie deschis de DNA. Printre bunurile identificate si indisponibilizate in cursul urmaririi penale se gasesc: - Suma de 964.187,70 euro detinuta intr-un cont bancar din Elvetia; - Suma de 1.684.795 euro detinuta intr-un cont bancar din Marea Britanie (cazul lui Cristian Boureanu - n.red.); - Suma de 527.265 euro detinuta la mai multe banci din Romania; - Suma de 214.874 euro dintr-un cont deschis la Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate; - O casa, 13 apartamente si 5 garaje situate in Bucuresti, un apartament in Neptun, 3 apartamente in Navodari, mai multe terenuri in jud. Ilfov si Prahova, evaluate la 2.588.140 euro; - O vila si un teren situate in Cipru evaluata la 910.000 euro; - Actiuni detinute la 11 societati comerciale, evaluate la sumele de 1.435.000 euro si 770.880 lei; - Poprirea unor sume de 7.083.784 lei, 249.049 euro si 92.935 USD datorate inculpatilor de terte persoane Astia de la PNL muncesc frate, nu se joaca!!! Si asta e doar un mic bagator de seama, imaginati-va ce au bossii lor care-i trimit la furat!!!