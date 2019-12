Dăncilă, despre înțelegerea cu Iohannis: ”Când este un blat, trebuie să fie câștig de ambele părți”

"Am avut o discuție cu Paul Stănescu, eu cred că lucrurile se vor așeza. Acea discuție a fost departe de realitate. Când este un blat, trebuie să fie câștig de ambele părți. Eu am pierdut funcția de premier și mai apoi am pierdut alegerile prezidențiale și șefia PSD. Nu știu ce s-a întâmplat în relația mea cu domnul Stănescu. Eu iau doar lucrurile bune, eu am încercat să țin partidul unit", a declarat Dăncilă.

Fostul premier a criticat Guvernul Orban pentru intenţia de a abroga OUG 114 şi a afirmat că miniştrii nu au citit textul integral al ordonanţei.

"Cred că nu au citit bine OUG 114. Sunt şi lucruri bune acolo. Ne-au acuzat pe noi că nu am avut dialog, dar acum nici ei nu au stat de vorbă cu cei implicaţi şi afectaţi de această ordonanţă, pentru a le afla punctul de vedere", a declarat Viorica Dăncilă la sediul PSD.

Referitor la Standard & Poor's, Viorica Dăncilă a spus că ”aceeași agenție a dat semnale în august că e stabilitate pentru România și că nu sunt probleme. Declarațiile ministrului de Finanțe, precum și împrumuturile foarte mari au dus la acesta concluzie a agenției”.