"Astăzi, începând cu ora 16.30, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, împreună cu președintele Consiliului Județean Prahova și șeful Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, va vizita cele cinci unități sanitare din județul Prahova care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă: Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza", a anunțat Ministerul Sănătății.

Vizita are ca obiectiv verificarea situației critice din unitǎțile sanitare, a modului în care sunt asigurate serviciile medicale pentru pacienți și a măsurilor puse în aplicare pentru funcționarea unităților sanitare în condiții de siguranță.

"Ministerul Sănătății va continua monitorizarea situației și colaborarea cu autoritățile locale pentru a asigura toate condițiile de siguranță sanitară", mai arată sursa citată.

Apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile rămase fără alimentare: anunțul IGSU

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, miercuri, scoaterea unor cantități de apă potabilă din rezervele de stat pentru a fi distribuite gratuit localităților din Prahova și Dâmbovița rămase fără alimentare, în urma problemelor generate de lucrările la barajul Paltinu și de fenomenele hidrologice severe.

Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creșterea turbidității și a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute și au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației.

Transportul apei va fi realizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar distribuirea către populație va fi efectuată de autoritățile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situații de urgență din cele două județe.

Măsurile adoptate urmăresc asigurarea continuității sprijinului pentru populația afectată și gestionarea eficientă a situației create până la restabilirea, în condiții de siguranță, a alimentării cu apă potabilă. Criză de apă potabilă în Prahova și Dâmbovița. Autoritățile continuă distribuirea apei către populație

Reamintim că, începând cu data de 30 noiembrie, tot în urma unei hotărâri a CNSU, a început distribuirea primelor cantități de apă potabilă către localitățile afectate, iar inspectoratele pentru situații de urgență au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităților sanitare și a comunităților care se confruntă cu lipsa apei.