Totodată, ministrul a precizat că spitalele de urgență din București vor rezerva paturi pentru preluarea eventualelor cazuri medicale grave din Prahova, astfel încât pacienții să nu fie privați de asistență medicală.

Criza afectează nu doar sistemul sanitar, ci și sectorul energetic. Centrala OMV Petrom de la Brazi, care asigură aproximativ 10% din producția de energie electrică la nivel național, își va suspenda activitatea din cauza lipsei de apă tehnologică necesară funcționării. Decizia ridică îngrijorări serioase privind impactul asupra rețelei energetice și asupra economiei regionale.

Autoritățile județene din Prahova estimează că remedierea situației ar putea dura cel puțin o săptămână, timp în care alimentarea cu apă rămâne sever afectată. Între timp, populația este nevoită să se bazeze pe distribuirea apei cu cisternele, iar activitatea mai multor instituții publice este perturbată.

Criza apei din Prahova este una dintre cele mai grave situații de acest tip din ultimii ani, cu efecte majore asupra sănătății publice, economiei și vieții cotidiene a zeci de mii de locuitori.