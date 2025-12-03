Astfel, echipajele ISU Dâmbovița au executat 9 misiuni de transport apă (5 transport apă potabilă, 4 transport apă menajeră), totalizând 53.000 litri de apă (29500 l apă potabilă și 23500 l apă menajeră), au transmis autoritățile.

De asemenea, echipajele ISU Prahova au executat 70 de astfel de misiuni (2 transport apă potabilă, 68 transport apă menajeră) totalizând 222700 litri de apă (2000 l apă potabilă și 220700 l apă menajeră).

Sursa foto: ISU Prahova

Sursa foto: ISU Prahova

Aceste acțiuni de sprijin sunt operaționalizate ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost aprobate măsuri urgente destinate comunităților afectate de sistarea alimentării cu apă, precum și a Hotărârilor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență Prahova și Dâmbovița.

Sursa foto: ISU Dâmbovița

Sursa foto: ISU Dâmbovița

Reamintim că duminică, 30 noiembrie, au fost distribuite primele cantități de apă potabilă către localitățile afectate, iar inspectoratele pentru situații de urgență au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităților sanitare și a comunităților care se confruntă cu lipsa apei. Totodată, au fost dislocate autocisterne suplimentare ale ISU din mai multe județe către zonele afectate, asigurându-se astfel atât transportul apei potabile, cât și distribuirea apei menajere.

Măsurile rămân în dinamică, iar distribuirea apei continuă în funcție de nevoile identificate la nivel local.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) rămân în continuare mobilizate și pregătite să acționeze prompt pentru sprijinirea neîntreruptă a comunităților afectate și pentru monitorizarea atentă a evoluției situației, asigurând un răspuns eficient, coordonat și adaptat nevoilor reale ale populației.