COVID-19. Ministrul Economiei anunță al doilea val de măsuri economice

"Lucram impreuna cu primul ministru si ministrul de Finante la un al doilea val de masuri in asa fel incat sa putem ajusta primele masuri. Ne gandim si la ce va fi dupa ce va trece aceasta criza. Dupa parerea mea, probabil si economia va trebui restartata si resetata si adaptata noilor cerinte. Probabil ca va trebui sa ne adapatam foarte mult in zona de comunicatii, sa avem comunicatii foarte bune, foarte solide. Am discutat ieri impreuna cu ministrul de Finante intr-o videoconferinta cu BERD si le-am cerut sprijin pentru a demara rapid o strategie de dezvoltare economica post coronavirus", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Virgil Popescu a mai anunțat că, începând de săptămâna viitoare, prin programul de microindustrializare, se vor acorda granturi de 200.000 de euro pentru producerea de materiale sanitare.

"Aceasta criza ne-a invatatat ca dependenta de importuri din China si din alte tari, nu din Europa, ne-a facut foarte fragili. Vom dori sa producem materialele esentiale in tara si vom incepe prim masuri mai mici intai, cum vorbeam de acest grant de 200.000 de euro pe care vrem sa-l dam pentru companii ca sa-si adapteze special liniile de fabricatie pentru materialele sanitare. Nu avem multi bani pe aceasta linie, dar vrem sa incepem sa vedem ce companii vor putea sa faca sa acceseze acesti bani si cate companii vor putea sa acceseze acesti bani", a mai spus Popescu.

Ministrul Economiei spune că, din păcate, totul depinde de cât va ține această criză.

"In orice caz, pierderile in economie vor fi foarte mari. Deja nu se mai pune problema de deficit bugetar", a punctat Popescu.

Intrebat daca vom depasi 5%, ministrul Economiei a replicat: "Depinde cat va tine aceasta criza. Daca se va incheia in doua luni, probabil ca ne vom duce pana in 5%. Daca va dura 3, 4, 5 luni, atunci deja nu se mai poate aproxima absolut nimic."