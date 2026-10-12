Claudiu Manda avertizează asupra alegerilor anticipate: „PSD este dispus să intre la guvernare cu Luca Niculescu”

Claudiu Manda avertizează că alegerile anticipate ar putea deveni o realitate dacă blocajul privind formarea unui Guvern continuă. În mesajul său, acesta afirmă că PSD este dispus să intre la guvernare alături de Luca Niculescu, pe care îl prezintă drept prim-ministru desemnat, cu condiția unui program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor.
Claudiu Manda: PSD trebuie să fie pregătit inclusiv pentru alegeri anticipate
Manda susține că alegerile anticipate nu reprezintă soluția de care România are nevoie, dar afirmă că partidul trebuie să ia în calcul și această posibilitate. Potrivit mesajului său, subiectul a fost discutat într-o ședință a PSD.
„Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor”, a transmis Claudiu Manda.
El a precizat că pregătirea pentru un asemenea scenariu nu înseamnă că PSD îl consideră oportun, ci că există riscul continuării blocajului politic.
„Am spus astăzi, în ședința PSD, că trebuie să fim pregătiți inclusiv pentru această eventualitate. Nu pentru că ar fi soluția bună pentru România, ci pentru că există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției”, a afirmat Manda.
Critici la adresa lui Bolojan și a politicii economice
În același mesaj, Claudiu Manda a criticat ironiile pe care i le atribuie lui Ilie Bolojan la adresa propunerilor PSD, cu referire la expresia „cornul abundenței”.
„Am văzut și ironiile domnului Bolojan. Dar poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre «cornul abundenței», ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greșită”, a declarat acesta.
Manda susține că preocupările cetățenilor sunt legate de relansarea economiei, susținerea investițiilor și crearea de locuri de muncă, nu de disputele dintre partide sau de imaginea liderilor politici.
În acest context, el a invocat asigurarea medicamentelor în spitale, a combustibilului pentru ambulanțe și plata la timp a pensiilor și salariilor drept priorități pentru viitorul Executiv.
În ce condiții ar intra PSD la guvernare cu Luca Niculescu
Claudiu Manda afirmă că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul următor.
În privința participării PSD la guvernare, acesta condiționează sprijinul pentru un Executiv condus de Luca Niculescu de conținutul programului economic.
„PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor”, a transmis Claudiu Manda.