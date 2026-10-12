Claudiu Manda avertizează asupra alegerilor anticipate: „PSD este dispus să intre la guvernare cu Luca Niculescu”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 16:09

Claudiu Manda avertizează că alegerile anticipate ar putea deveni o realitate dacă blocajul privind formarea unui Guvern continuă. În mesajul său, acesta afirmă că PSD este dispus să intre la guvernare alături de Luca Niculescu, pe care îl prezintă drept prim-ministru desemnat, cu condiția unui program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor.

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