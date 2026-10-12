Ce-l recomandă pe Luca Niculescu pentru funcția de premier? „Am capacitate de ascultare și de dialog”

Aflat pe ultima sută de metri de negocieri asidue cu toți actorii politici pentru încropirea unui guvern, premierul desemnat, Luca Niculescu, spune că are capacitatea de „ascultare și dialog” necesare pentru a aduce la masă toate formațiunile politice.
Luca Niculescu, premierul desemnat al României, a vorbit despre experiența și calitățile pe care se bazează în încercarea de a forma un nou Guvern. Întrebat ce îl recomandă pentru această responsabilitate și dacă și-a exersat abilitățile necesare pentru a gestiona negocierile politice, diplomatul a invocat capacitatea de a asculta, dialogul cu partidele și experiența acumulată în coordonarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Ce calități spune Luca Niculescu că are pentru funcția de prim-ministru
Întrebarea adresată lui Luca Niculescu a vizat capacitatea sa de a gestiona relațiile cu liderii politici și de a obține sprijin parlamentar într-un context marcat de tensiuni și divergențe între partide.
Premierul desemnat a recunoscut că este dificil să vorbească despre propriile calități, dar a evidențiat două abilități pe care le consideră importante pentru rolul său.
„Am capacitate de ascultare, am capacitate de dialog”, a declarat Luca Niculescu.
Acesta a explicat că experiența sa profesională include gestionarea procesului de aderare a României la OCDE, un demers care a presupus colaborarea cu instituțiile statului și obținerea sprijinului formațiunilor politice pentru adoptarea reformelor necesare.
Experiența în procesul de aderare la OCDE, argument invocat de Luca Niculescu
Niculescu a arătat că procesul de aderare la OCDE a presupus negocieri și cooperare între partide, într-un cadru în care obiectivul comun a fost mai important decât diferențele politice.
Potrivit declarațiilor sale, România a parcurs criteriile tehnice înaintea altor state implicate în procesul de aderare, rezultat pe care l-a pus în legătură cu sprijinul acordat proiectului de către politicienii români.
Diplomatul a subliniat că procesul a presupus sute de reforme, cu efecte asupra funcționării instituțiilor și a politicilor publice.
În opinia sa, experiența acumulată în acest demers poate fi relevantă în actualul context politic, în care formarea unei majorități parlamentare presupune negocieri între partide cu poziții diferite.
Negocierile pentru formarea Guvernului, următoarea provocare
Luca Niculescu a făcut referire și la discuțiile purtate cu formațiunile politice pentru identificarea unei formule de guvernare care să poată obține susținerea Parlamentului.
„Am dialog cu toate partidele și până joi sper să o rezolvăm”, a afirmat premierul desemnat.
În declarațiile sale, Niculescu a pus accentul pe capacitatea de a construi un acord în jurul unor obiective comune, într-un moment politic și social complicat.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru pe 5 octombrie 2026, invocând experiența sa diplomatică și activitatea desfășurată în procesul de aderare a României la OCDE. Formarea unei majorități parlamentare rămâne esențială pentru constituirea noului Guvern.