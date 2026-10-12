Ce-l recomandă pe Luca Niculescu pentru funcția de premier? „Am capacitate de ascultare și de dialog”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 21:46

Aflat pe ultima sută de metri de negocieri asidue cu toți actorii politici pentru încropirea unui guvern, premierul desemnat, Luca Niculescu, spune că are capacitatea de „ascultare și dialog” necesare pentru a aduce la masă toate formațiunile politice.

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