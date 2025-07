Realitatea PLUS, televiziunea poporului, transmite LIVE cele mai importante momente:

UPDATE 12:44 - Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul București. Oamenii îl aplaudă, îi strâng mâna, îl îmbrățișează și îi strigă "Călin, te iubim!".

UPDATE 12:40 - Sute de oameni sunt, la această oră, în fața Tribunalului București, iar cel al forțelor de ordine este pe măsură, anunță Realitatea PLUS.

UPDATE 11:10 - Numărul persoanelor care au venit să-l susțină pe Călin Georgescu este tot mai mare. La fața locului sunt și foarte multe mașini de Jandarmerie, măsuri excepționale luate de autorități, potrivit Realitatea PLUS. Oamenii strigă "Călin Georgescu președinte!" și "Justiție, nu corupție!".

UPDATE 10:45 - "Am venit cu gândul dreptății și al eliberării domnului Călin. Ne dorim dreptate și adevăr", spune o susținătoare a lui Călin Georgescu, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

"Nu vrem să fim slugile nimănui, vrem să avem apa noastră, să avem gaze. Dumnezeu este mare și vom fi pe drumul cel bun", spune un susținător.

"Avem nevoie ca această țară să fie liberă. Am ajuns să fim mai mult decât sclavi, am ajuns să fim înjosiți. Este mult prea mult! Am ajuns să nu avem președintele nostru. În decembrie, noi ne-am ales președintele. Avem tur 1 și niște alegeri neterminate. Ne vrem președintele! De asta am venit aici, să-l susținem. Dorim ca măcar un judecător să aibă coloană și să spună ce este adevărat în dosarul domnului președinte", spune altă susținătoare.

UPDATE 10:00 - Românii se strâng în număr mare în fața Tribunalului București, acolo unde jandarmii au început deja să monteze garduri.

Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem la prezidențiale, află, astăzi, dacă scapă de măsura controlului judiciar.

Pe 7 iulie, Judecătoria Sectorului 1 a decis menținerea măsurii preventive a controlului judiciar “față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive.”

La scurt timp, avocații lui Călin Georgescu au depus contestație, iar aceasta urmează să fi analizată de către magistrații Tribunalului București astăzi.