„Ne-am adresat Direcției de Apărare a Constituției din SRI în dosarul „Gala Bute”. Este o unitate puțin cunoscută de public a celor de la SRI, ea apără și urmărește respectarea Constituției. Este un demers pentru „Gala Bute”, dar și în alte spețe. Nu este sigura autoritate la care am făcut solicitări. Am sesizat Parlamentul României, în special comisiile de cercetare a abuzurilor și corupției. Sunt curioasă ce grup parlamentar este dispus să își asume o astfel de solicitare a acestor împrejurări. Nu contează dacă vorbim de Elena Udrea sau de orice alt cetățean român. Vreau să văd adevărul clasei politice actuale, dacă este cineva interesat cu adevărat despre repectarea drepturilor românilor. Am solicitat și Ministerului Justiției, CSM, Înalta Curte de Casație. Am sesizat toate autoritățile de la noi care ne pot oferi un răspuns”, a declarat Uscov.

Avocata spune că deja echipa de apărători ai Elenei Udrea au depus diligențele pentru tirmiterea de adrese către instituțiile europene din domeniul justiției.

„Am început demersurile pentru seiszarea UE. Tot avem rapoarte pe țară, care se referă la drepturi, mai există un raport despr respectarea statului de drept. Suntem în legătură cu membri ai altor state și vom face aceste demersuri, pentru că trebuie făcut cunoscut abuzul în „Gala Bute”. Udrea vrea să se rejudece acest proces, pentru că toți ceilalți au primit acest drept. Nu înțeleg de ce ea nu poate. Ea a fost judecată de două ori de completuri nelegal constituite. Elena Udrea deja are 300 de zile executate din pedepsă”, a declarat avocatul Silvia Uscov în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.