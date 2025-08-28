"Nu mă așteptam să fiu subiect de discuție în biroul lui Bolojan de la Palatul Victoria în discuția cu Sorin Grindeanu și Nicușor Dan. Evident că s-a deschis și discuția despre București. S-a discutat că dacă tot este coaliție, să fie poate un candidat comun al coaliției. Din acest context s-au desprins niște idei și anume că PSD-iștii nu vor vota niciodată cu domnul Drulă.

Ciucu și Băluță ar mai fi votați de PSD si PNL, poate Ciucu de USR, pentru că la alegerile locale și Ciucu și Băluță, ca sa fie foarte clar, au câștigat alegerile cu 3 partide în spate. Au concluzionat că suveraniștii sunt în creștere mare în București, Georgescu, Simion și Alexandreasca, care le încurca jocurile.

Candidatul PSD-ului, eu am mai vorbit despre asta în emisiunile mele, e într-un anturaj apropiat de Coldea. Știți foarte bine că tot în campanie am arătat că domnul Matei Păun, din anturajul domnului Nicușor Dan, e tot în anturajul lui Coldea.

Domnul Nicușor Dan a spus că e posibil cu 2-3 ONG-uri de-ale lor să-i păcălească pe români să voteze candidatul PSD-ului.

Și mai am o informație foarte importantă, ce să credeți, și domnul Ponta va candida la alegerile de la București", a declarat moderatoarea TV.