„În condiţii normale, aş fi venit la Universitatea din Oradea pentru a strânge relaţiile academice dintre cele două ţări. Dar, din nefericire, în ţara în care îmi îndeplinesc misiunea diplomatică lucrurile au deraiat periculos. De un an de zile, ţara este într-o criză politică internă gravă. Este o dramă, fiindcă nu credeam că vom fi martorii unei asemenea degradări a situaţiei într-o ţară profund europeană," a spus diplomatul, la întâlnirea cu conducerea universităţii orădene, după vernisajul expoziţiei Nadiei Bujan, din Piaţa Unirii.



Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al universităţii, ambasadorul ţării noastre la Minsk, împreună cu soţia sa, Nadia Moşanu, s-au întâlnit vineri cu rectorul Universităţii din Oradea, Constantin Bungău, cu directorul Şcolii Doctorale de Istorie, Sorin Şipoş şi şefa Departamentului Relaţii Internaţionale al instituţiei, Carmen Buran.



Rectorul Universităţii din Oradea a făcut o scurtă prezentare a instituţiei academice pe care o conduce, afirmând că este printre primele zece din ţară ca număr de studenţi şi între primele două universităţi ale României după numărul de specializări.



"Nu suntem o universitate mică. Suntem între primele zece din ţară. Avem circa 14.000 de studenţi, aproape 20.000, dacă îi punem la socoteală şi pe rezidenţi, masteranzi, pe cei de la studiile post-universitare pedagogice, doctorat... Acoperim aproape toate domeniile de studiu şi, după numărul de specializări, suntem între primele două universităţi ale României," a spus rectorul.



Acesta a mai adăugat că, în acest an, bugetul burselor "Erasmus", destinate mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice, se apropie de 1.200.000 euro.



Ambasadorul Viorel Moşanu a pus criza politică din Belarus pe seama "dorinţei de a rămâne la putere cu orice preţ" a lui Aleksandr Lukaşenko.



El a afirmat că regimul de la Minsk "a decapitat" societatea civilă şi că represiunea a fost atât de eficientă încât, practic, mişcarea de protest, declanşată acum un an, a dispărut.



"În acest moment totul s-a năruit. Mai mult decât atât, rectori ai unor universităţi belaruse au participat la represiune împotriva propriilor studenţi", a spus Viorel Moşanu. Soţia sa, Nadia, a detaliat: "Şi-au pârât studenţii fiindcă cântau cântece de protest pe holurile universităţilor".



S-au făcut numeroase arestări şi, conform celor spuse de Viorel Moşanu, la Minsk s-a pus la cale un proces model menit să discrediteze mişcarea studenţească şi să demonstreze că studenţii sunt manipulaţi dinafară. Doar pentru că au cântat cântece îndreptate împotriva regimului Lukaşenko, câteva zeci de studenţi belaruşi au fost condamnaţi la doi ani şi jumătate de închisoare, alţii au fost exmatriculaţi, iar unii au plecat la studii în Polonia, Lituania sau Germania.



Referindu-se la expoziţia pe care a vernisat-o la Oradea, cea a jurnalistei Nadia Bujan, ea însăşi refugiat politic în Ucraina, Viorel Moşanu a spus că acest demers artistic este "unul din puţinele lucruri pe care le mai putem face pentru Belarus, să informăm opinia publică despre ce se întâmplă în această ţară".



Ambasadorul României la Minsk a mai declarat că toţi reprezentanţii UE, câţi au mai rămas să lucreze în capitala belarusă, încearcă să oprească violenţa, să contribuie la eliberarea celor peste 600 de deţinuţi politici şi a miilor de persoane "arestate administrativ, care petrec săptămâni de coşmar, în condiţii create deliberat pentru a descuraja orice formă de protest".



Rectorul Constantin Bungău şi-a exprimat dorinţa de a aduce expoziţia de fotografii realizate de Nadia Bujan, laureată a premiului World Press Photo Involvement - 2021, pentru imaginile ce vorbesc despre represiunea la care a fost supusă opoziţia belarusă, şi în holul central al bibliotecii universităţii.



Mai mult, profesorul universitar Sorin Şipos l-a invitat pe ambasadorul României în Republica Belarus să revină la Oradea pentru a le vorbi studenţilor despre ce se petrece în această ţară.



"Sunteţi asemenea unui ambasador aflat pe front şi cred că mesajul dumneavoastră este foarte important. Studenţii trebuie să înţeleagă că libertatea se câştigă în fiecare zi. Iar dumneavoastră aţi fi vocea cea mai autorizată să puneţi aceste imagini în context. Ar fi o lecţie de istorie, de civism, de libertate pentru studenţii noştri," a spus Sorin Şipoş.



După ce a promis că, în măsura în care programul îi va permite, va onora invitaţia făcută de gazde, oaspetele a scris câteva rânduri în Cartea de Onoare a Universităţii din Oradea.