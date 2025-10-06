"Lucrurile incep sa se lege. Ilie Bolojan a numit-o consilier. Se confirma acum ca sunt interventii din afara tarii pentru numirea unor personaje. Trebuie sa dea explicatii Ilie Bolojan, Liviu Dragnea si Viorica Dancila. Important e acum sa vina Bolojan sa explice cine i-a recomandat-o. In disperarea de a exista un canal de comunicare cu SUA...

Mi se pare o chestiune de securitate nationala ca un astfel de om, daca e adevarat ca s-a oferit sa fie agent al altei tari, cred ca este primul caz de dupa 1989 de tradare nationala.

Se deschise Cutia Pandorei. Banuim ca sunt si alte personaje. Am vorbit despre serviciile pe care Coldea si Kovesi le-au facut pentru alte state care i-au si decorat. Am vorbit despre Ciolos.

Sunt lucruri despre care ar trebui sa ne vorbeasca SRI. Mi se pare un lucru extrem de grav ca un oficial al statului roman sa se ofere sa devina agent al altei tari", a spus Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea PLUS.