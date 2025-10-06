Primele contacte între Ana Birchall și SUA ar fi avut loc începând cu data de 1 martie, iar pe data de 30 aprilie, Birchall a fost numită consilier prezidențial de către președintele interimar, Ilie Bolojan.

Birchall s-a oferit să colaboreze cu CIA

Ana Birchall, fost candidat la prezidentiale, cea care a fost ministru al justitiei si de curand consilier prezidential in mandatul de interimar a lui Ilie Bolojan l-a contactat pe Roniel Aledo, fost contractor CIA si consilier al Presedintelui Obama.

De ce?

Din documentele care mi-au parvenit reiese ca doamna in cauza se oferea sa lucreze pentru CIA daca ar fi fost sprijinita sa ocupe o pozitie importanta.

"Ana wants to become minister level officer in Romania. If that happens then she wants to become a strong advocate and defender of USG policies in Romania and a source/agent for the CIA."

Cand?

Contactul pare ca a inceput la data de 1 martie.

Pe 30 aprilie Ilie Bolojan a numit-o consilier prezidential.

Documentele sunt facute publice de U.S. Department of Justice under the Foreign Agents Registration Act (FARA)”, scrie Vlad Mercori.