A fost desemnat „Primarul Anului 2019”

Sectorul 4 a fost marele câștigător al galei, date fiind măsurile „smart” implementate aici, precum posibilitatea achitării taxelor și impozitelor direct de pe telefon sau din fața calculatorului, locurile de parcare ce pot fi închiriate exclusiv online sau intersecțiile inteligente.

Organizatorul evenimentului, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, i-a acordat primarului Daniel Băluță distincția de “Primarul Anului 2019” pentru promovarea proiectelor de tip “smart city” implementate în sector.

Este un premiu care a fost acordat comunității noastre. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în Sectorul 4 nu a făcut altceva decât să crească de la zi la zi calitatea vieții oamenilor, iar acest premiu este pentru noi toți cei care am muncit să lărgim străzi, să reabilităm termic blocurile, să amenajăm zeci de mii de locuri de parcare, să construim un spital, o stație de metrou și multe altele. Atu-ul nostru a fost acela al inovării, al capacității de a transforma ideile în fapte, în realități palpabile. În Sectorul 4 nu am vorbit doar despre idei, am vorbit despre certitudini. Astfel încât, în competiția cu celelalte orașe din România să câștigăm și să demonstrăm că se poate”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.