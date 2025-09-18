Deși a primit sute de mesaje în care fanii o întrebau care este „secretul” transformării sale, Ioana a explicat că rezultatul nu s-a datorat vreunei diete minune, ci răbdării și unei discipline alimentare mai stricte. „Am încercat în trecut metode rapide, dar kilogramele pierdute se întorceau la loc. De data aceasta am învățat să am răbdare”, a scris comedianta pe Facebook.

Ce a schimbat Ioana State în stilul de viață

Comedianta a povestit deschis care au fost pașii ce au ajutat-o să-și atingă obiectivul:

a redus aproape complet consumul de zahăr procesat, preferând fructele atunci când simțea nevoia de dulce;

a evitat sucurile, făinoasele și mesele copioase cu multe combinații de alimente;

a acordat o atenție sporită hidratării, consumând apă constant pe parcursul zilei;

a limitat consumul de alcool, mărturisind că bea foarte rar;

și-a reglat odihna, dormind cel puțin 6-7 ore pe noapte;

a descoperit un deficit de vitamina D și a început să ia suplimente, ceea ce i-a sprijinit procesul de slăbire;

a introdus plimbări lungi și ședințe de remodelare corporală, cu proceduri pe bază de ultrasunete, radiofrecvență și saună japoneză.

Ioana a subliniat că nu își propune să devină un exemplu în materie de nutriție și că fiecare persoană trebuie să își găsească propriul drum. „Concluzia e simplă: secretul stă în răbdare și disciplină alimentară. Aveți grijă de voi!”, le-a transmis artista celor care o urmăresc.

Transformarea Ioanei State a devenit rapid un subiect comentat intens în mediul online, iar comedianta a reușit să își inspire publicul nu doar prin umorul său, ci și prin determinarea cu care și-a schimbat stilul de viață.