Deși pe durata competiției a mâncat puțin, stresul și condițiile dificile i-au adus câteva kilograme în plus. După ce s-a văzut pe micul ecran, Mara a realizat că nu se mai simțea bine cu felul în care arăta. „Ajunsesem la mărimea 42-44 și nu mai eram eu”, a recunoscut ea.

Dieta care a dat rezultate

În doar câteva luni, Mara Bănică a reușit să scape de aproximativ 20 de kilograme, iar secretul ei, spune ea, nu ține de vreo dietă sofisticată, ci mai degrabă de voință și disciplină.

„Totul e o chestiune de minte. Nu există altceva decât înfometare controlată și multă apă. Practic, am redus drastic aportul caloric, am combinat cu fasting și atunci când îmi era foame, beam apă. A fost greu, dar a funcționat”, a declarat vedeta pentru Click.ro.

Mara a explicat că regimul său nu seamănă cu o cură clasică de slăbire, ci cu o adaptare personală, inspirată de experiența trăită în competiție. „A fost ca la emisiune, doar că de data asta aveam apă rece la discreție, acasă. A contat enorm”, a spus ea, glumind pe seama efortului depus.

Vedeta consideră că transformarea ei este o dovadă că motivația poate face diferența. „Cu mintea putem învinge orice, dar e greu. Trebuie să fii foarte hotărât și să nu renunți atunci când ți-e greu”, a mai adăugat jurnalista.