Mara Bănică a renunțat la ajutorul bonei

Mara Bănică a beneficiat de ajutorul mai multor bone pentru a avea grijă de fiica sa, Donca, în vârstă de doi ani. Cu toate acestea, recent, vedeta a descoperit un detaliu deranjant care i-a influențat decizia. După ce a analizat cu atenție imaginile surprinse de camerele de supraveghere din locuință, Mara Bănică a constatat că bona nu manifesta afecțiunea necesară față de fetița ei.

Concluzia a fost clară: chiar dacă bonele erau competente profesional, lipsea elementul esențial al iubirii și apropierii emoționale. Așa că Mara Bănică a hotărât să-și ducă micuța la creșă.

„Așa cum te iubește familia, nu te iubește nimeni”, a declarat Mara Bănică pentru playtech.ro. „Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo 7, 8 bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire. Eu am camere de supraveghere în toată casa și mi-am dat seama că nu există sentimente din partea lor, ci doar muncă.”

Jurnalista se dedică celor doi copii ai săi

Mara Bănică este o mamă dedicată și implicată în creșterea copiilor săi, având în vedere că este și mama unui băiat în vârstă de 13 ani, Dima. De-a lungul anilor, a reușit să găsească echilibrul între cariera sa și viața de familie. În plus, Mara Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl fiicei sale, pe care a preferat să-l țină departe de lumina reflectoarelor. Cei doi s-au căsătorit în 2021.

Decizia vedetei de a-și concedia bona arată că pentru ea, buna creștere și iubirea sunt mai importante decât orice alt aspect profesional sau practic.