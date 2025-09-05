O nuntă de poveste pe malul mării

Evenimentul, organizat cu sprijinul unui wedding planner, a adunat câteva sute de invitați apropiați. Decorul a fost unul spectaculos, cu flori albe și artificii multicolore, în ton cu atmosfera de sărbătoare. Mireasa a purtat o ținută nonconformistă: un corset alb combinat cu o fustă mulată, în timp ce mirele a ales un costum alb, accesorizat cu o cămașă neagră.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că tot ce am trăit până acum a avut un rost. Chiar dacă viața nu e mereu ușoară, pentru mine a meritat să ajung aici”, a mărturisit Oana într-un podcast recent.

Oana Radu s-a căsătorit / Sursa foto - Instagram

De la logodnă la Paris, la nuntă pe litoral

Cei doi s-au logodit la sfârșitul lui 2024, într-o escapadă romantică la Paris. Pentru nuntă, artista a pregătit fiecare detaliu cu atenție, de la scenă și atmosferă până la echipa de make-up și hairstyling.

Fericirea din viața personală a fost dublată de o schimbare vizibilă de look. În doar 20 de zile, Oana Radu a reușit să slăbească 13 kilograme, lucru pe care l-a transformat într-un program online de slăbit, „Slăbește cu Oana”, lansat recent.

„Îmi era dor de un before & after cu mine! Am reușit singură și vreau să le arăt și altora că se poate. Dieta vine la pachet cu un workshop despre cum am trecut peste o relație toxică”, a spus artista, în vârstă de 31 de ani.

Pentru Oana Radu, anul 2025 marchează un nou început, atât pe plan personal, cât și profesional, iar nunta de pe malul mării a fost momentul care a încununat această etapă.